Bastoncini pancetta e olive | deliziosi!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono una delizia, ma sono semplicissimi da realizzare: ialla, diventeranno l’aperitivo preferito da grandi e piccini. Sono saporiti e hanno un grande impatto scenico, perché sembrano quasi una preparazione di alta gastronomia, ma basta un rotolo di sfoglia pronto e di un po’ di pazienza nell’assemblare gli ingredienti per sfornare dei piccoli capolavori casalinghi. Nulla vieta, se abbiamo tempo, di preparare anche la base con le nostre mani. Purtroppo, però, le ore troppo spesso scorrono frenetiche tra mille impegni, ecco allora che possiamo contare sulle agevolazioni che la modernità ci offre. Ricordiamoci solo di non tagliare striscioline troppo sottili, il rischio di romperle è in agguato: manteniamo una larghezza media di centimetri, in questo modo riusciremo a racchiudere lepiù facilmente. Una volta pronti, possiamo conservare i nostroper un giorno al massimo, ben chiusi in un contenitore ermetico.