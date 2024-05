Basket Unieuro Forlì cade anche in gara 3 con Trieste

Forlì, 10 maggio 2024 – Forlì cade in gara3 al PalaElachem, finendo ko 76-67 per mano di Vigevano al termine di un match sempre all’inseguimento. Priva anche di Pollone, la squadra biancorossa paga a caro prezzo una serata ben poco brillante al tiro, in cui il solo Johnson (19 e 10 rimbalzi) ha tenuto alta la bandiera.

