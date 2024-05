Basket Serie C Playout Montecchio vince facile La salvezza è davvero a un passo

(Di venerdì 24 maggio 2024)93 SB FERRARA 76 CLEVERTECH ARENA: Mursa 11, Ruggieri, Romualdi 2, Sinisi 11, Sieiro Perez 6, Di Noia 26, Bartoli, Guidi 12, Paterlini 12, Ramenghi 8, Vaccari 5, Germani ne. All. Cavalieri. SCUOLAFERRARA: Malfatto 1, Costanzelli 6, Cazzanti 22, Ghirelli 5, Bastoni 4, Seravalli 1, Ghirelli 12, Braga 15, Bonaguro, Ouattara 10. Arbitri: Meloni e Diemmi di Parma. Parziali: 38-22, 56-37, 72-54.sempre più vicina per la Clevertech(8), che sbriga senza difficoltà la pratica ScuolaFerrara (0) nel recupero della poule retrocessione diC e rimane al secondo posto del proprio raggruppamento, con un rassicurante +4 sulla penultima piazza. I bianco-blu, seppur privi di capitan Germani, giocano una gara di altissimo livello dal punto di vista offensivo, con ottime percentuali dalla lunga distanza, e con un rassicurante +19 già alla fine del secondo quarto, gestiscono senza problemi il punteggio nella ripresa, trascinati dall’immarcabile Di Noia, uno dei 5 padroni di casa in doppia cifra.

Secondo match interno consecutivo per la Clevertech Montecchio (6), in campo alle 20 al PalaEnza nella seconda giornata di ritorno della poule salvezza di Serie C. Reduci dallo stop con la capolista Santarcangelo, Germani e compagni affrontano il fanalino Scuola Basket Ferrara (0), che sembra destinato alla retrocessione avendo 4 lunghezze da recuperare sul quarto posto, che garantirebbe l’accesso ai playout: un’occasione importante, per i padroni di casa, per ritrovare il sorriso e mantenere la seconda piazza in classifica, ponendo le basi per un finale di stagione in gestione. sport.quotidiano

Basket serie C. Scuola Basket al tappeto. Retrocessione ufficiale - basket serie C. Scuola basket al tappeto. Retrocessione ufficiale - La Scuola basket Ferrara retrocede in Divisione Regionale 1 dopo la decima sconfitta consecutiva. La partita contro montecchio sancisce la fine del sogno di restare in Serie C. La squadra si prepara a ... msn

Basket serie c: stasera si gioca gara-2 dei playoff. montecchio in campo per salvarsi. Scandiano a un passo dalla finale, la Bmr va a caccia della ’bella’ - basket serie c: stasera si gioca gara-2 dei playoff. montecchio in campo per salvarsi. Scandiano a un passo dalla finale, la Bmr va a caccia della ’bella’ - Emil Gas ad un passo dalla finale, Bmr bisognosa di un successo per andare alla ’bella’. Il mercoledì di Serie C, che manda in scena gara-2 delle semifinali, è ricco di spunti: si comincia alle 20,45 ... msn

Basket serie C. Scuola Basket sconfitta anche a Santarcangelo. Per la retrocessione manca solo la matematica - basket serie C. Scuola basket sconfitta anche a Santarcangelo. Per la retrocessione manca solo la matematica - La Scuola basket subisce la sesta sconfitta consecutiva, 89-78 contro Santarcangelo, avvicinandosi pericolosamente alla retrocessione in Divisione Regionale 1. La matematica certezza potrebbe arrivare ... ilrestodelcarlino