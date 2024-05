Basket - Serie A1 2023 2024 | i risultati dei playoff

Il live in diretta di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Comincia il testa a testa tra queste due squadre, alla caccia di un posto in finale: sia gli uomini di coach Banchi che quelli di coach Spahija arrivano all’appuntamento a pari condizioni, con il peso delle cinque gare giocate ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44? Ancora in lunetta Hackett. 97-87 GESTO BARBARO di Abass a rimbalzo d’attacco, vola e inchioda il +9! 43? Altra palla persa di Venezia che sa di resa. Ultimo timeout per Venezia a 3:03.

