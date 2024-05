Basket - Real Madrid e Panathinaikos Atene si contenderanno l’Eurolega! Olympiacos e Fenerbahce ko in semifinale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si alza il sipario sulla Final Four di Eurolega! Alla Uber Arena di Berlino sono andate in scena questa sera le due semifinali (Istanbul ePireo) che hanno decretato le finaliste che andranno a contendersi il titolo di campione d’Europa: andiamo a scoprire insieme come sono andate.ISTANBUL 73-57 Ilè la prima finalista del2024! I greci guidati in panchina da Ergin Ataman piegano la resistenza delIstanbul per 73-57, sotto gli occhi anche della star NBA Giannis Antetokoumpo venuto a veder giocare il fratello Kostas. I bianco-verdi premono subito sull’acceleratore con un break micidiale da 10-0, con ilche si sblocca dopo quasi cinque minuti e prova a risalire la china chiudendo la prima frazione sotto i dieci punti di svantaggio (22-13). Nel secondo quarto i turchi riescono a riavvicinarsi ulteriormente (24-20), con gli ellenici che rispondono prontamente per il +9 (29-20).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Schio-Reyer Venezia, gara-3 della finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2024! Le oro-granata hanno il primo match-point per chiudere la serie e cucirsi lo Scudetto sul petto, forti dei due successi convincenti maturati nelle prime due sfide disputate tra le mura amiche del Taliercio. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Schio-Reyer Venezia, gara-3 della finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2024! Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Schio-Reyer Venezia, gara-3 della finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2024! Le oro-granata hanno il primo match-point per chiudere la serie e cucirsi lo Scudetto sul petto, forti dei due successi convincenti maturati nelle prime due sfide disputate tra le mura amiche del Taliercio. oasport

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Real Madrid-Olympiacos, valida come semifinale dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Di scena il rifacimento della partita che lo scorso anno valse il titolo: allora, ad imporsi furono i Blancos, che negli ultimi due minuti riuscirono a rimontare e ribaltare uno svantaggio di sei punti grazie ai colpi degli esperti Sergio Rodriguez e Sergio Llull. sportface

La Fortitudo Bologna batte la Real Sebastiani anche a domicilio. Serie chiusa - La Fortitudo Bologna batte la real Sebastiani anche a domicilio. Serie chiusa - Termina a Gara 3 delle semifinali playoff la stagione della real Sebastiani Rieti. La Fortitudo vince 58-60 e le speranze di Rieti si spengono sull’ultimo tiro di Jazz Johnson. Una stagione più che po ... rietinvetrina

Basket, Real Madrid e Panathinaikos Atene si contenderanno l’Eurolega! Olympiacos e Fenerbahce ko in semifinale - basket, real Madrid e Panathinaikos Atene si contenderanno l’Eurolega! Olympiacos e Fenerbahce ko in semifinale - Si alza il sipario sulla Final Four di Eurolega! Alla Uber Arena di Berlino sono andate in scena questa sera le due semifinali (Panathinaikos ... oasport

SF G3 – In archivio la stagione della Real Sebastiani Rieti, Fortitudo Bologna vola in finale - SF G3 – In archivio la stagione della real Sebastiani Rieti, Fortitudo Bologna vola in finale - real Sebastiani Rieti - Flats Service Fortitudo Bologna 58-60 (20-19, 9-14, 19-15, 10-12) real Sebastiani Rieti: Marco Spanghero 15 (1/2, ... basketinside