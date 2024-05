Basket - playoff Serie A2 2023 2024 | Fortitudo Bologna e Trieste in final - Udine tenta la rimonta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il primo match point è quello buono per la, che ha sconfitto per 60-58 Rieti nella sfida valida come gara-3 delle semii deidellaA2die raggiunta dunque dagli uomini di coach Caja, che dopo aver dominato le prime due partite dellahanno ottenuto un successo anche in trasferta, assicurandosi una sfida al cardiopalma. Decisivo il canestro di Freeman – miglior realizzatore della serata con 16 punti – a 7 secondi dalla sirena. Niente da fare per Rieti, che tiene botta per larghi tratti dell’incontro agli avversari ma non riesce a reagire davanti al proprio pubblico e viene eliminato. IL CALENDARIO DEITABELLONE E ACCOPPIAMENTIGara-3 ha deciso anche latrae Forlì, che la squadra di coach Christian si è assicurata vincendo due volte in trasferta e anche tra le mura amiche. A senso unico la partita dell’Allianz Dome, dominata dai friulani con il punteggio di 85-68, maturato dopo un primo tempo relativamente equilibrato (chiuso sul +8) e una ripresa in controllo.

Marco Belinelli sfoggia una prestazione dominante ed è l’indiscusso MVP di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Sul parquet della Segafredo Arena, la squadra di coach Banchi inaugura la serie con il brivido, ma la spunta ai tempi supplementari per 103-89 e deve ringraziare soprattutto il talento di San Giovanni in Persiceto. sportface

