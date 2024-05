Basket - playoff Serie A1 2023 2024 | gara-1 va alla Virtus Bologn - un super Belinelli stende Venezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Marcosfoggia una prestazione dominante ed è l’indiscusso MVP dia-, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA1di. Sul parquet della Segafredo Arena, la squadra di coach Banchi inaugura lacon il brivido, ma la spunta ai tempi supplementari per 103-89 e deve ringraziare soprattutto il talento di San Giovanni in Persiceto. Al di là dei 26 punti e delle tante triple provvidenziali, la giocata decisivala fa in difesa, quando a pochi secondi dfine del quarto parziale subisce fallo da Marco Spissu, che aveva tra le mani il pallone della possibile vittoria. Nel complesso le vu nere non convincono, anzi sprecano un vantaggio di +20 e rischiano persino di perderla. Ai lagunari non bastano però i quattro tenori (Tessitori, Spissu, Parks ed Heidegger), tutti tra i 15 e i 20 punti. Dopo un finale punto a punto, laa domina l’overtime (17-3) e bagna con un importante successo la semifinale.