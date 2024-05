Basket - playoff Serie A | Belinelli trascina la Virtu - Venezia ko in gara 1 di semifinale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio 2024 – La primaè una girandola di emozioni quella andata in scena fra las Segafredo e l’Umana Reyer. Ai bianconeri occorrerà un overtime per avere ragione dei veneti che cedono per 103-89 al termine di un confronto in cui hanno dimostrato la forza di poter recuperare venti lunghezze di svantaggio e sfiorare il successo. Sono 26 i punti di Marcocon 7/9 dall’arco in unain cui la sua compagine sfiora il 50% al tiro da tre e smazza ben ventinove assist. Sul fronte orogranata i trentaquattro punti del duo Spissu-Heidegger non basteranno ad evitare il passo falso. I bianconeri sprecano venti punti di vantaggio contro una Reyer mai doma Marcorompe il ghiaccio dalla lunga distanza con due triple che infiammano subito la Segafredo Arena. Il gioco da tre punti di Pajola conferma l’ottimo avviossino sul 9-3 dopo due giri di lancette.

Il Venezia, dopo aver vinto l’andata, vince anche il ritorno eliminando il Palermo: lagunari in finale contro Cremonese o Catanzaro Il Venezia approda in finale playoff di Serie B e si giocherà l’accesso alla massima serie contro Cremonese o Catanzaro, che partiranno dal 2-2 dell’andata. calcionews24

Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Brunori: «In campionato ci è mancato equilibrio, giocare qui non è semplice» - Semifinale playoff Serie B venezia-Palermo, Brunori: «In campionato ci è mancato equilibrio, giocare qui non è semplice» - Matteo Brunori ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara persa contro il venezia. Ecco le sue parole: «Cosa non ha funzionato in questa squadra Sicuramente giocare a Palermo non è ... mondopalermo

Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Brunori: «Orgoglioso dei miei compagni. La Serie A è in programma» - Semifinale playoff Serie B venezia-Palermo, Brunori: «Orgoglioso dei miei compagni. La Serie A è in programma» - Matteo Brunori ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara persa contro il venezia. ilovepalermocalcio

Venezia-Palermo, Mignani: “Troppo presto per parlare del prossimo anno” - venezia-Palermo, Mignani: “Troppo presto per parlare del prossimo anno” - Così Michele Mignani, tecnico del Palermo, commenta in mixed zone la sconfitta per 2-1 contro il venezia. I rosanero sono fuori dai playoff di Serie B dopo aver perso entrambe le gare nel doppio ... livesicilia