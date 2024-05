Basket - la Pielle spreca il match point per la finale | Avellino forza la serie a gara-4

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Livorno, 24 maggio 2024 - Tutto rimandato a domenica in-4. Lanon capitalizza ila disposizione per volare inplayoff per l’A2, e cade al Pala Del Mauro dicontro la Del Fes per 82-70. Una sconfitta netta, in una serata dove Chiarini e compagni non hanno espresso il solitoesplosivo e di qualità. Anzi, hanno subito la pericolosità dei Lupi campani, in grande spolvero questa sera con i due elementi a roster migliori come Nikolic e Vasl, rispettivamente a referto con 15 e 22 punti. STARTING FIVE AV: Vasl, Verazzo, Burini, Nikolic, Bortolin (all. Crotti) PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani) 1QT (19-11) Primo canestro della partita è della, col fade away di Ferraro dal pitturato (0-2). Nikolic pareggia i conti in penetrazione (2-2). Grande combinazione tra Diouf e Lo Biondo, che taglia dall’angolo a centro area per appoggiare facilmente la palla al vetro (2-4).