Basket - il CUS Pisa tra le prime quattro in finale dei Campionati Nazionali Universitari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Mentre la squadra impegnata nel campionato di serie C unica ha conquistato la salvezza al secondo turno dei play-out con Synergy Valdarno, ilo vive un altro momento di successo con la qualificazione della rappresentativana tra lealle finali deidi Campobasso, a cui la rappresentativa del CUSsi è qualificata, rispettando una consuetudine degli ultimi anni. LA SQUADRA - La compagine gialloblù, nell’occasione sponsorizzata da Gas and Heat Spa, ha in panchina Andrea Giuntoli ed è composta da atletidi serie B, come Lippi e Simonetti da Lucca, Nannipieri da Castelfiorentino, da Giachetti ex Don Bosco Livorno in C, da giocatori militanti in divisione regionale 1, come Plaia da Viareggio, Conti e Toni da Castelfranco, Zaccagni da Fides Livorno, Apolloni da Liburnia Livorno, e dal cussino Papa di divisione regionale 2.