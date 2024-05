Basket - Eurolega 2023 2024 | la finale sarà Panathinaikos-Real Madri - battute Fenerbahce e Olympiacos

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non ha tradito le aspettative ild, che nella sfida valida come semidell’diha piegato l’con il punteggio di 87-76. La gara andata in scena alla Uber Arena di Berlino era anche il reamke delladello scorso anno, ma l’esito non è cambiato ed i Blancos si sono imposti in maniera piuttosto agevole. Il migliorizzatore della gara è stato Peters con 23 punti (e anche 10 rimbalzi), ma a trascinare la squadra spagnola sono stati Musa (20 punti), Hezonja (12) e i francesi Poirier e Yabusele (11). Dopo un primo quarto chiuso sul +18, ilha amministrato il vantaggio, pur trovandosi in certe occasioni gli avversari alle calcagna, sono riusciti a restare sempre avanti e conquistare la vittoria. Dopo aver dominato la regular season e aver rifilato un sonoro 3-0 al Baskonia nei quarti, gli uomini di coach Mateo sono ad una sola vittoria dal bis.