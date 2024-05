Basket - Eurolega 2023 2024 | i risultati dei playoff

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il calendario con tutti iaggiornati deidell’di. Dopo una regular season che ha mantenuto le promesse della vigilia, regalando grandi sfide tra formazioni di altissimo livello, è tempo di entrare nel vivo della competizione con la fase ad eliminazione diretta. Sono otto le squadre rimaste in lizza per il titolo, con questa fase che prevede dei testa a testa al meglio delle cinque partite. Ecco quindi, di seguito, tutti ideidi. PROGRAMMATABELLONE e ACCOPPIAMENTIe CLASSIFICA REGULAR SEASON IL REGOLAMENTOFINAL FOUR SEMIFINALI Venerdì 24 maggio Ore 18:00 – Panathinaikos Atene – Fenerbahce Beko Istanbul 73-57Ore 21:00 – Real Madrid – Olympiacos Pireo 87-76PRIMA GIORNATA Martedì 23 aprile Ore 19:30 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv 87-91Ore 21:00 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz 90-74 Mercoledì 24 aprile Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul 91-95Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo 75-77 SECONDA GIORNATA Giovedì 25 aprile Ore 20:15 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv 95-79Ore 21:00 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz 101-90 Venerdì 26 aprile Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul 93-88Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo 77-69 TERZA GIORNATA Martedì 30 aprile Ore 19:00 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Panathinaikos Atene 85-83Ore 20:30 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona 80-82 (dopo OT) Mercoledì 1 maggio Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – AS Monaco 89-78Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Real Madrid 98-102 QUARTA GIORNATA Giovedì 2 maggio Ore 18:45 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona 92-58Ore 20:45 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Panathinaikos Atene 88-95 Venerdì 3 maggio Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – AS Monaco 62-65 QUINTA GIORNATA Martedì 7 maggio Ore 20:15 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv 81-72 Mercoledì 8 maggio Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul 79-80 (dopo OT)Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo 59-63 SportFace.

