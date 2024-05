Basisti - fattorini e venditori Le famiglie in guerra tra loro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il duplice omicidio avvenuto il 10 novembre 2016 a Canegrate fu un evento tragico che rivelò una cruentatra bande rivali per il controllo del mercato della droga. Alban e Agron Lleshaj, due giovani cugini, persero la vita in quella sparatoria, vittime di Edmond Lleshaj ed Eduard Nikolli, successivamente condannati a lunghe pene detentive. Dietro questo omicidio si celava una lotta senza quartiere per il dominio nel traffico di sostanze stupefacenti. Recentemente, le autorità hanno eseguito un’operazione di vasta portata denominata “Turn Over“, che ha portato all’arresto di 22 persone, di cui una il fratello di una delle vittime dell’omicidio a Canegrate. Questi individui sono accusati di far parte di un’associazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di droga. L’indagine è stata condotta in collaborazione tra il Comando provinciale dei carabinieri di Varese, la Direzione distrettuale antimafia di Milano e la Procura della Repubblica di Busto Arsizio.