Baseball - Serie A | San Marino passa di misura su Parma nell’anticipo di Serie A Ok Macerata e Big Mat Grosseto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Solo vittorie dinel venerdì dedicato agli anticipi validi per laA 2024 di. Una giornata molto importante, in quanto ha visto fronteggiarsi nel raggruppamento A due big come San, in una disputa terminata per 1-0. Match bloccatissimo quello tra le due compagini, risolto soltanto all’ottavo e all’ultimo inning grazie a un singolo sulla sinistra di Marcos Antonio Diaz che ha mandato a segno Jiandido Candido Tromp. Un risultato dunque non largo, ma riassunto anche dal numero di valide segnate: 7 contro le 3 diclima, squadra che adesso vorrà ribaltare le sorti della disputa nella giornata di domani. Vittoria al fotofinish anche perche, tra le mura amiche, ha trovato il guizzo vincente all’ultimo istante utile contro l’UnipolSai Bologna, trovando il sigillo definitivo con la volata di sacrificio di Joseph Timo e il relativo timbro di Marco Servidei.

Vanno in archivio i match che chiudono il fine settimana della Serie A di baseball, giunta ormai a un mese in termini di arco di svolgimento. Andiamo a veder quanto accaduto oggi sui diamanti tricolori Nel girone B, se Modena-Poviglio vede la prima gara odierna finire 13-3 a favore della Comcor, i padroni di casa si rifanno con un chiaro e incontrovertibile 5-0 nella seconda sfida, a senso unico in senso assoluto. oasport

