Bari - agguato | gambizzato 23enne

(Di venerdì 24 maggio 2024) 20.53 Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di arma da fuoco. E' accaduto intorno alle 19,30 in una strada del quartiere San Paolo a. La vittima, che non avrebbe precedenti penali, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo: non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile che stanno effettuando i rilievi con i colleghi della Scientifica.