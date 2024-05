Bari | 96 bare in piazza per i morti sul lavoro in Puglia nel 2023 Uil - flashmob

Uil Puglia, a Bari flashmob Mille bare contro morti sul lavoro - Uil Puglia, a bari flashmob Mille bare contro morti sul lavoro - Lo ha detto a bari Ivana Veronese, segretaria nazionale confederale della Uil, in occasione del flashmob organizzato in piazza Libertà e battezzato "Mille bare", per denunciare le morti sul lavoro. Il ... ansa

Una distesa di bare in piazza della Libertà, il flash mob della Uil per la sicurezza: "Inaccettabile morire sul lavoro" - Una distesa di bare in piazza della Libertà, il flash mob della Uil per la sicurezza: "Inaccettabile morire sul lavoro" - A bari la tappa pugliese della campagna nazionale 'Zero morti sul lavoro' lanciata dal sindacato: "Le nostre proposte inascoltate, chiediamo al governo un vero tavolo sul tema" ... baritoday

