Barcellona Xavi - addio a sorpresa | scelto il sostituto C’è l’accordo

“Il tifoso del Barcellona deve capire che la situazione è molto difficile, soprattutto a livello economico, per competere con i migliori concorrenti, sia di Madrid in Spagna che in Europa. Abbiamo una situazione economica che non ha nulla a che vedere con quella di 25 anni fa, quando l’allenatore veniva a dire: ‘Voglio questo e quest’altro’. ilfattoquotidiano

Dietrofront Barcellona, addio Xavi: sarà Flick il nuovo allenatore - Dietrofront Barcellona, addio xavi: sarà Flick il nuovo allenatore - xavi si appresta a dire addio al Barcellona decisivo l’incontro di lunedì con il presidente Laporte, il prossimo allenatore potrebbe essere Flick. stadiosport

Xavi Milan: la possibile giornata chiave per il futuro! Ecco COSA FILTRA in vista dell’estate - xavi Milan: la possibile giornata chiave per il futuro! Ecco COSA FILTRA in vista dell’estate - Il futuro di xavi al Barcellona torna in bilico. Spunta la giornata chiave per il destino dell’allenatore accostato anche al Milan Dopo essere stato confermato dal presidente Laporta dopo aver lui ste ... milannews24

Barcellona, Laporta si illude di far dimettere Xavi (Relevo) - Barcellona, Laporta si illude di far dimettere xavi (Relevo) - Relevo analizza il periodo del Barcellona. Nel club blaugrana niente più sia un segreto. Tutti sanno tutto ma è una strategia di Laporta ... ilnapolista