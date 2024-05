Barcellona - ufficiale | Xavi esonerat - domenica ultima partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilha ufficializzato l’esonero di. Il tecnico catalano aveva annunciato l’addio diversi mesi fa, poi però era tornato sui propri passi di comune accordo con il suo club. Negli ultimi giorni, però, la situazione è precipitata e l’allenatore è stato informato dal club che verrào a fine stagione, dunque dopo ladicontro il Siviglia. Così in un comunicato i blaugrana: “In un incontro alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, il presidente Joan Laporta ha informatoHernández che non continuerà ad allenare l’FC Barcelona nella stagione 2024-25 Venerdì, il presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta ha informatoHernández che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. All’incontro si è svolto presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper e hanno partecipato anche il vicepresidente sportivo Rafa Yuste, il direttore sportivo Anderson Luís de Souza, Deco,, Òscar Hernández e Sergio Alegre.