Barcellona - UFFICIALE l’esonero di Xavi | scelto il sostituto

Xavi via dal Barcellona! In un colpo di scena inaspettato. L’allenatore solo poche settimane fa era stato confermato alla guida del club. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi blaugrana e per il mondo del calcio. inter-news

UFFICIALE, Il Barcellona ha esonerato Xavi Hernandez - UFFICIALE, Il barcellona ha esonerato xavi Hernandez - Era nell'aria da giorni, adesso è anche ufficiale: il barcellona ha esonerato xavi Hernandez. Questa la nota del club blaugrana: "Il presidente del FC Barcelona, Joan ... firenzeviola

UFFICIALE, il Barcellona esonera Xavi: è fatta per il sostituto - UFFICIALE, il barcellona esonera xavi: è fatta per il sostituto - xavi lascia il barcellona due anni e mezzo dopo il suo ritorno, per la prima volta nelle vesti di allenatore. In bacheca la vittoria della Liga 2022/2023 e una Supercoppa spagnola. È già tutto fatto ... calciomercato

Barcellona, esonerato Xavi: domenica l'ultima panchina contro il Siviglia. Flick in pole per sostituirlo - barcellona, esonerato xavi: domenica l'ultima panchina contro il Siviglia. Flick in pole per sostituirlo - Il barcellona ha deciso di esonerare l'allenatore xavi. Lo rende noto il club con un comunicato: «Il presidente Joan Laporta ha comunicato a xavi Hernandez che non ... ilmessaggero