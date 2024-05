Barcellona - Guardiola su Xavi | Nel nostro lavoro conta solamente una cos - non c’entra l’età o altro

Si è parlato molto in questi giorni della prestazione di Cancelo in questo tratto definitivo e decisivo della stagione, complice anche il rigore causato in Champions League. L’ultimo ad unirsi alle critiche è stato l’ex giocatore del Barcellona Ronald de Boer parlando a Ziggo Sport: “Ora so perché a Pep Guardiola non piaceva Cancelo”.

