Barachini - ' tutelare informazione creativa dai rischi dell' IA'

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Dobbiamo sostenere l'e originale e tutelarla dai'innovazione ma senza sovra regolare. Anche l'Italia partecipa al tavolo per l'IA Act e allo stesso tempo, è intervenuta con il ddl approvato ad aprile e assegnato nei giorni scorsi ad iter parlamentare. Il ddl tutela il copyright, prevede una identificazione chiara se il prodotto è realizzato con IA e applica una aggravante per il deepfake. Ci sono tanti cittadini italiani che non sanno distinguere un contenuto artificiale da uno non artificiale. Ci sono cittadini che pensano addirittura che l'non firmata sia più indipendente". Lo ha detto io sottosegretario all'e all'editoria Alberto, partecipando al panel "Come l'e l'editoria fanno i conti con l'Intelligenza artificiale", nell'ambito del Festival'economia di Trento. "Il tema'intelligenza artificiale coinvolge non soloed editoria ma anche altre intermediazioni, infatti ci sono preoccupazioni nel mondo degli architetti, dei medici e degli ingegneri", ha aggiunto