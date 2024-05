Bankitalia - prezzi delle case ancora stabil - domanda debole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel primo trimestre sono rimasti "nettamente prevalenti i giudizi diità deiabitazioni", anche se la quota di operatori che hanno riportato un aumentoquotazioni, pur rimanendo minoritaria, è lievemente cresciuta. Inoltre "ladi abitazioni si conferma, sebbene siano emersi alcuni segnali di miglioramento". Lo scrive la Banca d'Italia in una sintesi del suo 'Sondaggio congiunturale sul mercatoabitazioni in Italia'. Secondo l'indagine, condotta attraverso un campione di agenti immobiliari dal 27 marzo al 29 aprile del 2024, "le indicazioni di riduzione del numero dei potenziali acquirenti nel trimestre di riferimento, pur restando più diffuse di quelle di aumento, risultano più contenute rispetto alla precedente indagine. Anche l'offerta resta fiacca: i nuovi incarichi a vendere sono diminuiti per una quota maggioritaria di agenti". Gli agenti evidenziano inoltre "una riduzione del numero di transazioni sia rispetto al trimestre precedente sia a quello corrispondente del 2023; lo sconto medio suirichiesti dai venditori e i tempi di vendita rimangono, tuttavia, in prossimità dei livelli minimi dall'inizio della rilevazione".