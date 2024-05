Banda Ultra Larga a rilento Solo il 59% delle famiglie italiane connesse con la fibra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 –-connessi da nord a sud Italia, collegando specialmente le cosiddette aree bianche, quelle dove gli operatori non sono interessati a investire. E lerimangono tagliate fuori. GERMOGLI PH: 23 MARZO 2020 SESTO FIORENTINO E CALENZANO LAVORI DI OPEN FIBER PER L'INSTALLAZIONE DELLAOTTICA PER LA RETE INTERNET VELOCE NELLA FOTO OPERAI CANTIERE È la Corte dei Conti a fare il punto sul piano, per capire come procedono i lavori lanciati nell’ormai lontano 2016 programmati per migliorare le tecnologie di connettività in Italia, e colmare il divario digitale nei piccoli borghi. L’idea di coprire in 36 mesi da Aosta a Trapani posando 90mila chilometri disembrava da subito ambiziosa e i fatti lo stanno dimostrando. Rispetto ai 90mila chilometri dida posare, a fine febbraio Open Fiber era arrivata a 76.202, circa l’85% del totale.