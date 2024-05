Bambini scomparsi | in Europa ne sparisce uno ogni due minuti - in Italia 22mila minori svaniti nel nulla

(Di venerdì 24 maggio 2024)anno l’è alle prese con 250.000 segnalazioni di, che corrisponde alla scomparsa di un bambinodue. Nello specifico, solo innel 2023 sono stati segnalati 21.951 casi didi cui sono state completamente perse le tracce. Da dati dell’International Centre for Missing Children & Exploited Children è evidente come negli ultimi anni le segnalazioni disiano aumentate in modo allarmante in tutto il mondo. Dal 2021 al 2023, migliaia di denunce sono state presentate alla polizia e alle autorità competenti in paesi come Australia, Canada, Francia, Germania, India,, Kenya, Lituania, Russia, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. In occasione della Giornata internazionale deiche si celebra sabato 25 maggio, Telefono Azzurro aderisce alla campagna ”Missing Dreams” lanciata da Missing Children Europe, la federazione europea che si occupa die sfruttati sessualmente e che coordina le linee telefoniche 116.

Bambini scomparsi: Telefono Azzurro, per fare una segnalazione o dare informazioni relative ad avvistamenti o ritrovamenti c'è il numero 116.000 - "Più di 18.000 bambini migranti sono scomparsi dopo essere arrivati in Europa tra il 2018 e il 2020. I principali motivi per cui i bambini migranti scompaiono sono le cattive condizioni di vita nelle ..."

Giornata internazionale dei bambini scomparsi: in Toscana ritrovati oltre 200 minori nel 2024 - Quest'anno la Polfer ha già rintracciato oltre 200 minori nelle stazioni toscane, un dato che, naturalmente non definitivo, potrebbe concludersi a fine anno con un significativo aumento rispetto al ...