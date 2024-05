(Di venerdì 24 maggio 2024)(Pisa), 24 maggio 2024 – È una disgrazia che lascia senza parole. Una bimba appena nata, solamente 10di vita, è morta dopo essere stata trasportata d’urgenza all’Lotti di Pontedera e poi al Meyer di Firenze. A riportare la notizia è Il Tirreno. Unaal momento senza spiegazioni. I genitori un giorno si sono accorti che la piccola respirava male. Dopo aver chiesto aiuto al pediatra, l’hanno trasportata immediatamente al pronto soccorso dell’Lotti di Pontedera. Arrivata qui le sue condizioni erano già gravissime. I sanitari dell’in un primo momento erano riusciti a stabilizzarla. La piccola è stata quindi trasferita con l’elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze. Poi, la disgrazia. Laè morta poco dopo il suo arrivo all’pediatrico. Inutili i tentativi dei sanitari di tenerla in vita. Per la piccola non c’era più nulla da fare.

Sequestrata dalla Procura la casa della tragedia. Perché gli inquirenti vogliono vederci chiaro, vogliono capire come sia stato possibile che una bambina di appena 10 mesi sia morta per avere ingerito della candeggina. Il corpo della piccolina attualmente è a Catania, dove sarà eseguita l’autopsia. dayitalianews

Bambina di 10 mesi muore in ospedale, tragedia a Cascina - bambina di 10 mesi muore in ospedale, tragedia a Cascina - Come riportato da Il Tirreno, la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Lotti di Pontedera e poi al Meyer di Firenze. Le possibili cause della disgrazia ... lanazione

Incidente domestico a Salbertrand: bimba di un anno e due mesi ustionata a una mano - Incidente domestico a Salbertrand: bimba di un anno e due mesi ustionata a una mano - Nella serata di ieri, giovedì 23 maggio 2024, una bimba tedesca di un anno e due mesi, in vacanza con i genitori al laghetto della Ghiacciaia in località Pinea a Salbertrand, è rimasta ustionata a una ... torinotoday

“Vomitare 20 volte al giorno in gravidanza non è normale, è una malattia” l’iperemesi gravidica raccontata da una mamma - “Vomitare 20 volte al giorno in gravidanza non è normale, è una malattia” l’iperemesi gravidica raccontata da una mamma - Giulia Guastadini ha raccontato a Fanpage.it la sua gravidanza, periodo durante il quale è stata così male da perdere più di 7 kg e vomitare anche 25 ... fanpage