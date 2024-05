Baltici - Russia rimuove boe estoni al confine L’Ue | Provocazione inaccettabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Narva è sempre più una mina vagante tra l’Europa e Mosca. Lo confermano gli ultimi avvenimenti di ieri: laha rimosso 25 boe luminose di navigazionesul fiume Narva che delimitano, per l’appunto, ilcon la vicinaa. L’accaduto è stato condannato oggi dal: “Fa parte di un modello più ampio di comportamenti provocatori e azioni ibride da parte della. Tali azioni sono inaccettabili", ha dichiarato in una nota l'alto rappresentante, Josep Borrell. L'Ue "monitora con attenzione, in collaborazione con l'a e altri Stati membri, l'incidente sul fiume Narva e si aspetta una spiegazione da parte dellae l’immediata restituzione delle boerimosse”. La rimozione delle boe avviene all’indomani dell’apparizione di una bozza di decreto russa con cui Mosca annunciava l’intenzione di modificare i confini sul Baltico. Il piano di Mosca Secondo un progetto di risoluzione del ministero della Difesa russo pubblicato martedì scorso, Mosca intenderebbe modificare ilmarittimo nel Mar Baltico con Finlandia e Lituania da gennaio 2025.