Aviaria - dopo il secondo caso umano i Cdc Usa si preparano a possibile aumento del rischio

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Ildi influenzaH5N1 per le persone negli Stati Uniti è attualmente basso, ma i Cdc”, Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, “si stanno preparando alla possibilità di undelper la salute umana”. È questo il primo messaggio del rapporto settimanale Morbidity and Mortality Weekly Report diffuso dall’ente statunitense, sull’epidemia di influenzaad alta patogenicità A H5N1 nelle mucche da latte di più stati americani e sul rilevamento di due casi umani. La notizia delrisale al 22 maggio. “Ilattuale per la popolazione statunitense derivante dal virus A H5N1 è basso – ribadiscono i Cdc nel rapporto – Tuttavia, le persone esposte ad animali infetti o materiali contaminati, compreso il latte vaccino crudo, corrono unmaggiore e dovrebbero prendere precauzioni e automonitorarsi per la malattia. Un approccio ‘One Health’ (uomo, animale e ambiente) è fondamentale per prepararsi a circostanze che potrebbero aumentare ilper la salute umana“.

(Adnkronos) – Negli Usa il dibattito è già in corso: ci si sta preparando ad una eventuale pandemia di influenza aviaria? Se sulla rivista ‘The Lancet’ si evidenziano i passaggi fondamentali da non tralasciare – dal rapido sviluppo di test specifici H5 ad analisi virologiche continue per identificare i cambiamenti nel virus che potrebbero avere un impatto su adattabilità e trasmissibilità, dallo sviluppo e produzione di vaccini alla comunicazione chiara e trasparente col pubblico – esperti d’Oltreoceano come lo scienziato Eric Topol fanno notare che al momento “non si sta facendo tutto ciò molto bene” e occorre “prepararsi” alla possibilità di trasmissione dell’influenza aviaria di H5N1 da uomo a uomo. ildenaro

L'aviaria, o virus influenzale H5N1, è in diffusione tra gli animali dell'Occidente soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa. L'Istituto Superiore di Sanità definisce l'influenza come una malattia degli uccelli che "se causata da una forma altamente patogenica, insorge in modo improvviso, seguita da una morte rapida […]

Influenza aviaria, terzo caso nell'uomo: un bimbo in Australia/ Pregliasco: "C'è inquietudine" - Influenza aviaria, altri 2 casi nell'uomo: bimbo infettato in Australia contagiato dopo essere stato in India e un uomo negli Usa. Il commento di Pregliasco

Influenza aviaria nell'uomo: il secondo caso negli Usa/ "Ha solo sintomi oculari, rischio ancora basso" - Influenza aviaria nell'uomo, registrato il secondo caso negli Usa: è un uomo che lavora a stretto contatto con il bestiame

Aviaria, la preoccupazione degli esperti: "Vediamo solo la punta dell'iceberg" - "Le manifestazioni individuate" nei due pazienti descritti finora, due lavoratori del settore lattiero-caseario in Texas e in Michigan, "sono in fondo sintomi