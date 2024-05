Avenger 4xe ora è anche integrale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con un'anteprima per la stampa internazionale a Francoforte, Jeep presenta4xe, la versione a trazione(come vedremo, non sempre) del SUV piccolo e ibrido della casa. La Jeep4xe è proposta con motorizzazione 1.2 tre cilindri Puretech da 136 cavalli (36 in più rispetto alla versione a due ruote motrici) al quale si aggiungono due motori elettrici da 21 kW. Il cambio è affidato ad una trasmissione a doppia frizione a sei rapporti che, quando si viaggia a basse velocità, permette di viaggiare in modalità elettrica. Questa versione 4x4 si presenta con elementi ridisegnati e nuovi dettagli, mostrandosi, come dicono i responsabili di Jeep, “piùche mai”. Ad una prima visione esterna, si notano subito i paraurti realizzati in materiale antigraffio, le protezioni più pesanti per la griglia inferiore e il radar e il fendinebbia in posizione rialzata. A queste novità si aggiungono le nuove barre sul tetto e il gancio traino posteriore.