Avellino-Catania - i convocati | una sola novità per Pazienza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Micheleha diramato la lista deiverso la sfida che vedrà l’affrontare ilal “Partenio-Lombardi” sabato (ore 20.30) per la gara di ritorno dei quarti di finale (secondo turno della fase nazionale playoff). Unanell’elenco rispetto al match d’andata. Enis Tozaj è stato aggregato alla formazione Primavera per la finale playoff. “Indisponibile per i problemi fisici già noti il calciatore Simone Benedetti“, si legge nel comunicato del club irpino. Idi MichelePortieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 8 Varela, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 24 De Cristofaro, 33 Pezzella, 96 Rocca; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori.

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Taranto ed Avellino, valido per la trentasettesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 24 De Cristofaro, 33 Pezzella, 96 Rocca; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj. anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Avellino e Crotone, valido per la trentottesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 24 De Cristofaro, 33 Pezzella, 96 Rocca; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj. anteprima24

Dopo aver passato con il brivido finale il primo turno dei playoff di Serie C perdendo il ritorno contro l’Atalanta U23, il Catania di Zeoli vincitrice della coppa Italia di categoria affronta in questa doppia sfida l’Avellino di Pazienza. infobetting

