Autovelox - scattano le nuove regole Salvini assicura | Non saranno una tassa

Sta per comparire in Gazzetta Ufficiale il decreto che limiterà gli autovelox selvaggi, utilizzati da molte amministrazioni comunali per fare cassa. L'annuncio è arrivato ieri dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini: «Per regolare il settore dopo 13 annidi attesa abbiamo finalmente adottato il decreto che disciplina le modalità di collocazione e uso di questi autovelox. liberoquotidiano

Limite di velocità, scatta l’obbligo per tutte le auto a luglio - Limite di velocità, scatta l’obbligo per tutte le auto a luglio - Decisione drastica dell'UE, da luglio scatta l'obbligo di inserire uno strumento per imporre il limite di velocità. investireoggi

Lavori sulla MeBo, code e disagi. Nei giorni scorsi forti multe per eccesso di velocità - Lavori sulla MeBo, code e disagi. Nei giorni scorsi forti multe per eccesso di velocità - Lavori di riasfaltatura tra Merano e Gargazzone, rampe di accesso chiuse per lavori a Lana e Postal. Risultato: traffico in tilt. Nei giorni scorse multe a moto e auto che viaggiavano molto oltre i li ... rainews

Via Tarchini è troppo pericolosa: «Stiamo pensando a un tutor» - Via Tarchini è troppo pericolosa: «Stiamo pensando a un tutor» - Potrebbero entrare in funzione in via Tarchini, via Milano, via Repubblica e forse su viale Trieste. «Vediamo se l’attivazione di sistemi fissi di controllo elettronici della velocità sia fattibile ... laprovinciadicomo