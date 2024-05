Autonomia - Conte | Impoverirà tutta l’Italia Sarà un disastro per sanit - istruzione e trasporti

“Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri. È ben noto che il lavoro è una delle leve più importanti di progresso e di coesione sociale”. È un estratto dell‘ampio discorso (leggi qui) che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha letto giovedì 30 aprile nel corso della visita al sistema agroalimentare del distretto del Cosentino, in Calabria, in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro. bergamonews

Elezioni Europee, Dall’Olio (Avs) “Fermare l’assalto dei capannoni della logistica” - Elezioni Europee, Dall’Olio (Avs) “Fermare l’assalto dei capannoni della logistica” - Il candidato AVS Nicola Dall’Olio a Piacenza ha parlato di consumo di suolo, autonomia energetica, lavoro e futuro dell’Unione Europea, invocando una ... piacenzasera

Cei, il progetto sull'autonomia mina il principio di solidarietà - Cei, il progetto sull'autonomia mina il principio di solidarietà - La Cei esprime le sue preoccupazioni sul progetto di legge per l'autonomia: "Da sempre ci sta a cuore il benessere di ogni persona, delle comunità, dell'intero Paese, mentre ci preoccupa qualsiasi ten ... ansa

Elly Schlein: «Una legge per il salario dignitoso, migliaia di firme in Parlamento» - Elly Schlein: «Una legge per il salario dignitoso, migliaia di firme in Parlamento» - La segretaria del Pd: «Tema che riguarda il 70% degli italiani, il contrasto alla precarietà è una priorità». E sull’autonomia: «Daremo battaglia, siamo ... mattinopadova.gelocal