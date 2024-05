Auto si schianta contro un tir | muore 24enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un impatto violentissimo che è costato la vita ad un. Si tratta del tragico incidente avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, 23 maggio, al bivio tra l'A8 e l'A9, all'altezza di Origgio. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l'condotta dal giovane sia uscita dalla carreggiata, finendo la corsa sotto un tir parcheggiato in una piazzola di sosta. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al giovane conducente dell'.

Le cause dell'incidente Non sono chiari i motivi per cui ilabbia perso illlo della vettura: si ipotizza un colpo di sonno o un malore, ma sulla dinamica sono in corso accertamenti. La macchina si sarebbe infilata a velocità sostenuta sotto il mezzo pesante e l'impatto è stato violentissimo. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, tanto che il decesso è stato constatato sul posto dal medico legale.