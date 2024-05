Auto | Schlein - ‘dazi su elettriche cinesi? Non sono contraria’

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “I dazi sulle? Nonaprioristicamente contraria. Non possiamo immaginare una competizione sfrenata con prodotti che vengono da paesi che non hanno gli standard minimi di sostenibilità ambientale e sociale”. Così Ellyal Festival dell’Economia di Trento. L'articolo CalcioWeb. .

Anche i veicoli del futuro hanno pro e contro. E non parliamo solo delle batterie, ancora costose, inquinanti e lente da ricaricare. Le auto elettriche infatti sembrano avere anche un altro problema: sono coinvolte più spesso di quelle tradizionali in incidenti con i pedoni. today

Auto elettriche: sostenibilità alla prova – Il 23 maggio, un convegno all’Università di Pavia proverà a rispondere ai dubbi Nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile ASviS 2024, il 23 maggio 2024, alle ore 16:00, presso Aula B6 del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 9), si parlerà della sostenibilità delle auto elettriche, nel convegno dal titolo: La sostenibilità dell’auto elettrica in un’ottica di Life Cycle Assessment. lombardiaeconomy

Citroen, così si fa un'elettrica accessibile come e-C3 - Citroen, così si fa un'elettrica accessibile come e-C3 - La soglia dei 20 mila euro, quale prezzo di listino di una piccola auto elettrica, è una barriera psicologica oggi difficilissima per molti da infrangere. A meno di non chiamarsi Byd e prospettare il ... auto

Volkswagen, no ai dazi sulle auto cinesi. Meglio ridurre i costi - Volkswagen, no ai dazi sulle auto cinesi. Meglio ridurre i costi - Secondo il manager, i dazi possono rappresentare solamente una soluzione a breve termine, questo perché le case automobilistiche cinesi sono destinate ad iniziare a produrre automobili in Europa. hdmotori

Arrivano gli incentivi auto 2024: tutti gli sconti per benzina, diesel, Gpl, ibride ed elettriche - Arrivano gli incentivi auto 2024: tutti gli sconti per benzina, diesel, Gpl, ibride ed elettriche - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte la corsa dei nuovi contributi statali all’acquisto destinati ad auto ecologiche: dopo l’aggiornamento della piattaforma web per la prenotazione, le ... corriere