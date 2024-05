Auto contro pullman | Mariangela muore sul colpo - lascia il marito e due figli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Moglie, mamma e impiegata.un vuoto incolmabileFavagrossa, la donna di 64 anni la vittima del tragico incidente avvenuto giovedì pomeriggio (23 maggio) a Manerbio, sulla strada per Leno.stava tornando a casa dopo il lavoro, quando è stata tamponata da un’che le sopraggiungeva alle spalle: un impatto causa di un’incredibile carambola che l’ha portata a schiantarsiundi linea.è morta sula bordo della sua Fiat Panda, ridotta a un groviglio di lamiere. La dinamica del tragico incidente e le indagini per omicidio stradale La Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale: indagini e rilievi sono affidati alla Polstrada con il supporto della Polizia Locale. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, poco prima delle 14:, come anticipato, era alla guida di una Fiat Panda si stava dirigendo verso casa (abitava proprio a Manerbio, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente) dopo il lavoro.