Autismo e intelligenza artificiale | convegno a Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI numeri in crescita dell’rappresentano una sfida per le istituzioni e per la società civile rispetto ai bisogni di salute di bambini, adolescenti e adulti, bisogni molteplici e ancora in parte inevasi. L’importanza dell’e delle nuove tecnologie nella diagnosi dello spettro autistico diventa stella polare da seguire sulla strada verso la conoscenza e la sensibilizzazione al problema. Le nuove tecnologie – infatti – rappresentano una risorsa ulteriore da implementare. A riflettere su possibilità e innovazione alla camera di commercio diin via Roma, la fondazione Carlo Mendozzi che questa mattina ha riunito medici, neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, educatori, terapisti della riabilitazione e assistenti sociali per ildal titolo “e nuove tecnologie per i disturbi dello spettro dell’’”.