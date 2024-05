(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – L'applicazione dell'intelligenza artificiale nella diagnosi precoce e nel trattamento deidello; lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e software dedicati per supportare le persone connelle attività quotidiane; l'utilizzo di robotica e realtà virtuale per favorire l'apprendimento e la socializzazione dei bambini e degli adulti autistici; le sfide etiche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

Autismo, convegno su Ai e nuove tecnologie per disturbi spettro autistico - autismo, convegno su Ai e nuove tecnologie per disturbi spettro autistico - A Salerno esperti a confronto anche sull'utilizzo di robotica e realtà virtuale per favorire apprendimento e socializzazione di bambini e adulti autistici ... adnkronos

Sabato del Villaggio, incontro sulla musicoterapia con l'esperto Federico Leonori - Sabato del Villaggio, incontro sulla musicoterapia con l'esperto Federico Leonori - RIETI - La musicoterapia, la sua pratica e i suoi benefici: questo il tema del prossimo Sabato del Villaggio nella sala consiliare del comune di Fiamignano, dove salirà in ... ilmessaggero

Autism Friendly: tornano gli spettacoli da UCI Cinemas - Autism Friendly: tornano gli spettacoli da UCI Cinemas - Tornano domenica mattina e - in alcune sale selezionate, anche i sabato mattina - gli spettacoli Autism Friendly da UCI Cinemas. L'appuntamento della ... universalmovies