Autismo Campania Onlus scrive ai Ministri | Intervenite per tutelare diritti dei bambini

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il presidente dell’Associazione, Salvatore Cimmino, ha scritto al Ministro dell’Istruzione ed al Ministro per le Disabilità: “No ai doppi turni al 1° Circolo G. Marconi di Afragola” Continua il braccio di ferro dell’Associazione, presieduta da Salvatore Cimmino, intenzionato ad utilizzare tutti gli strumenti legali a sua disposizione peril diritto alla salute ed all’istruzione deidel 1 Circolo G. Marconi di Afragola che rischiano lo stravolgimento dell’attività didattica a causa dell’inizio dei lavori del Pnrr. Per consentire I lavori del Pnrr nell’Istituto Marconi la soluzione avanzata dalle istituzioni sarebbe quella dei doppi turni, Ialternerebbero l’attività didattica tra mattina e pomeriggio. Questo però comporterebbe una serie di conseguenze negative, come lamentato da circa 700 genitori che qualche giorno fa hanno protocollato una petizione al comune per dire “no ai doppi turni”.