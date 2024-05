Aurora Ramazzotti dopo le voci di un allontanamento da Tommaso Zorzi risponde ad una domanda sull’amicizia e afferma che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024), da un annetto diventata mamma del piccolo Cesare, avuto dalla relazione con Goffredo Cerza, ha risposto ad alcune curiosità dei fan. In un box domande su Instagram ha in primis svelato come sta vivendo questo periodo della sua vita decisamente frenetico ma altrettanto felice: Come sto? Molto bene. Frenetica ma chi non lo è. Mi sto esercitando ad essere presente. Cerco di godermi tutto perché più vado avanti e più mi rendo conto di essere costantemente ingarbugliata nel mio pensiero, nel futuro. Poi piango riguardando vecchie foto perché realizzo che quel momento non tornerà e non l’ho vissuto a pieno. Però non sono mai stata così felice., sin da subito, ha preso la decisione di non mostrare il viso del suo bimbo sui social. Spesso e volentieri condivide alcuni momenti di vita quotidiana insieme al piccolo di casa, ma senza mostrare il suo volto. A chi le hato se mai farà vedere il viso di Cesare, ha così risposto onestamente: Se farà mai vedere Cesare? Non mi piace mai dire mai, ma sono sempre più convinta della mia scelta.