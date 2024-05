Attenzione alla truffa della falsa app Inps che ruba tutti i dati del vostro cellulare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Scaricare una () app dell’e trovarsi con lo smartphone “clonato” con itori in grado di leggere iin esso contenutindo password efra cui quellicarta di credito. E’ una delle ultime truffe (insieme a quella via Sms) che l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha segnalato nelle ultime ore. LaApp“È attualmente in corso una sofisticata campagna malevola, mirata a compromettere dispositivi Android in Italia attraverso il malware SpyNote. Questa viene camuffata da applicazioneMobile, disponibile per il download su un dominio specificamente creato nella giornata di ieri, con lo scopo di trarre in inganno le vittime”. “La pagina di phishing – continua il comucato dell’–, segnalata da D3lab al CERT-AGID, è accuratamente progettata con loghi e contenuti che riproducono quelli ufficiali dell’Istituto.