Attacco preventivo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il premier Sunak è impazzito: ha indetto elezioni anticipate in Uk per il 4 luglio, benché i conservatori nei sondaggi siano al 23% contro il 44 dei laburisti. Non ci sono più gli inglesi pragmatici di una volta. Renzo Volani via email Gentile lettore, se la butta sul generico, le potrei rispondere che è sempre stato tipico degli inglesi attaccare prima di essere attaccati. Lo fecero per esempio in Nord Africa nel 1940, quando con forze nettamente inferiori aggredirono preventivamente le armate del gen. Graziani, infliggendogli perdite disastrose. Ma con questi paragoni non si va da nessuna parte. La decisione di Sunak, che avrebbe potuto aspettare l’autunno, è molto discussa, ma non è una pazzia. Sono anni che i laburisti nei sondaggi distaccano il Tory di 20 punti. Sunak ha fatto un calcolo. In questo momento l’economia è in crescita dopo una dolorosa recessione e l’inflazione è scesa più del previsto, avvicinandosi al 2%.