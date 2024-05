Ats e i progetti scolastici per prevenire i comportamenti pericolosi per la salute | com’è andato l’evento ‘Giovani Spiriti’

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ats Bergamo, a conclusione deidi prevenzione deia rischio e di Promozione della2023-2024, ha organizzato la 13° edizione di “Giovani Spiriti”, tenutasi venerdì mattina (24 maggio) all’Uci Cinemas di Orio al Serio., promosso dal Servizio di Promozione delladel Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats, è in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, la Rete provinciale delle Scuole che Promuovono, le Asst Papa Giovanni XXIII, Bergamo Est e Bergamo Ovest, le Politiche Giovanili del Comune di Bergamo, l’Associazione Atena, Edoomark, Safe Driver, Compagnia La Pulce. A presentare e animare l’iniziativa Enzo Valeri Peruta, della compagnia teatrale la Pulce. Idi Prevenzione e di promozione della, nell’Anno Scolastico che si sta concludendo, hanno coinvolto oltre 16.000 studenti, fra Istruzione Primaria e Secondaria di I° e II° grado, sui temi per cui Ats Bergamo mette in atto in continuità delle iniziative specifiche: Life Skill Training primaria e secondaria di primo grado; Giovani Spiriti; Unplugged; Educazione affettiva e sessuale secondo le Life Skill (in collaborazione e a cura dei consultori Asst Papa Giovanni e Asst Bergamo Est).

Integrazione alunni stranieri e sostegno ragazzi con disabilità: ok del governo a decreto-legge - Integrazione alunni stranieri e sostegno ragazzi con disabilità: ok del governo a decreto-legge - Per queste ragioni, si prevede, da una parte, la possibilità per le scuole – già per il prossimo anno scolastico – di accedere a specifici progetti PON volti ad assicurare il potenziamento ... teleborsa

Prof per stranieri e più docenti di sostegno per i disabili. Il Cdm approva il decreto proposto da Valditara - Prof per stranieri e più docenti di sostegno per i disabili. Il Cdm approva il decreto proposto da Valditara - Il ministro dell’Istruzione: “Pietra miliare nella politica del governo per una vera eguaglianza di tutti gli studenti” ... quotidiano

Ipsia Pocognoni, 15 anni di Erasmus - Ipsia Pocognoni, 15 anni di Erasmus - Dal 2009 l’Istituto ha vinto numerosi progetti e nel 2021 ha ottenuto anche l’Accreditamento Erasmus per sette anni, tra le prime scuole italiane a raggiungere tale importante risultato. Grazie al Pro ... viverecamerino