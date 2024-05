ATP Lione - Etcheverry ferma il percorso di Darderi in semifinale in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tomas Martinarresta la corsa di Lucianoin quel di: finisce 6-2, 6-4 in favore dell’argentino che è stato il miglior giocatore in campo per gran parte dell’ora e mezzo di gioco e domani si giocherà il primo titolo in carriera contro uno tra Bublik e Mpetchi Perricard.parte meglio, mettendo molta più energia negli scambi, riuscendo a prevalere quando il palleggio si allunga. Unche, nonostante il giorno di riposo ieri, appare invece più scarico e in difficoltà. L’argentino trova quindi due break, è più incisivo e reattivo rispetto all’azzurro e con merito si prende il primo set con il punteggio di 6-2. Nel secondo set l’azzurro riesce a partire meglio, annulla una palla break con coraggio attaccando sulla palla corta e non va subito sotto nel punteggio come accaduto nel primo parziale. La partita è decisamente più vicina ed equilibrata rispetto al primo parziale, conche è entrato nel match e riesce ad essere più incisivo.