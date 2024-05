Atp Ginevra 2024 - vince la pioggia | Cobolli-Ruud rinviata a domani

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bisognerà attendere per assistere alla seconda semifinale dell’ATP 250 ditra Flavioe Casper. I due giocatori erano appena scesi in campo e stavano effettuando il palleggio di riscaldamento quando ha avuto inizio un forte acquazzone che ha costretto i protagonisti a rientrare di corsa negli spogliatoi. Gli addetti ai lavori hanno subito coperto il campo con i teloni e quindi per ora non si inizia. Vi terremo aggiornati sulla situazione dalla città elvetica. AGGIORNAMENTO ORE 21:10 – LA PARTITA E’ STATAORE 10:30 AGGIORNAMENTO ORE 20:14 – Nuovo aggiornamento: non si comincerà a giocare prima delle ore 21 AGGIORNAMENTO ORE 19:55 – Continua a piovere, sembra molto difficile che si possa giocare oggi AGGIORNAMENTO 18:30 – Purtroppo, quando tutto sembrava pronto per il match, ha ricominciato a piovere un po’. Di nuovo teloni sul campo: non si gioca prima delle 19:30.

20:10 Una tegola, dover giocare la semifinale ed eventualmente la finale in un unico giorno a solo una manciata di ore dall'inizio del Roland Garros. L'auspicio è che si possa giocare stasera.

20.40 Qualora la semifinale venga rinviata a domani, uno tra Cobolli e Ruud dovrebbe disputare due partite in un giorno. La finale, dove è già qualificato il ceco Machac a seguito della vittoria in 3 set su Novak Djokovic, è infatti programmata per le 15.

21.10 Dovrebbe piovere ancora per un'ora e mezza. 21.09 Al momento la pioggia è leggera, la temperatura è decisamente autunnale: 11°. 21.07 La perturbazione a Ginevra è ancora pienamente in corso.

