Atletica - tanti italiani protagonisti nel weekend | Simonelli esordisce a Nancy sui 110hs

(Di venerdì 24 maggio 2024) Italia protagonista nelle gare dileggera in programma nel penultimoprima degli Europei di Roma. Occhi puntati su(Francia), dove Lorenzofarà il suo esordio stagionale nei 100 ostacoli: obiettivo migliorare il 13.33 dello scorso anno e scalare il ranking europeo. Ai nastri di partenza anche rivali del calibro del giamaicano Omar McLeod, il francese Wilhem Belocian, lo spagnolo Orlando Ortega. Gli altriimpegnati asaranno Eloisa Coiro e Simone Barontini negli 800, Ossama Meslek e Marta Zenoni nei 1500. Ha scelto invece Halle (Germania) la primatista italiana del disco Daisy Osakue, che torna in pedana e riparte dal 63.48 di Crema a inizio maggio.a Leverkusen Manuel Lando ed Eugenio Meloni nel salto in alto, mentre a Budapest gareggeranno Sonia Malavisi nell’asta, Veronica Zanon nel triplo ed Elena Carraro nei 100hs. C’è grande attesa anche per il meeting di Bruxelles, dove si parte sabato con i quattrocentisti Luca Sito, Vladimir Aceti e Francesco Domenico Rossi al maschile, Alice Mangione, Giancarla Trevisan, Rebecca Borga e Anna Polinari al femminile.

