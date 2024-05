Atletica | Tamberi - ‘rinvio debutto stagionale a Ostrav - fastidi al ginocch -o, obbiettivo Parigi’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Quando punti a qualcosa di grande, di veramente grande, non puoi metterti a contare il numero di rinunce che devi fare per raggiungere il tuo obiettivo. Devi essere semplicemente pronto a rinunciare a qualsiasi cosa tranne che a quella! Parigi…. Io voglio solo te!”. Così Gimbosu Instagram ha annunciato che la settimana prossima non farà il suoin occasione del meeting dia del 28 maggio per ‘alio’. “Non passerà giorno che io non penserò a te e che non sceglierò te a qualsiasi altra cosa. Fino a quella data, 10 agosto 2024, continuerò a crederci con tutto me stesso!”, ha aggiuntoche poi in un video ha spiegato più nel dettaglio la situazione.“Vorrei condividere con voi un po’ la mia situazione. Abbiamo parlato ieri con il mio team e ho deciso che non andrò a gareggiare ada, che era la gara prevista come il miodel 28 maggio.