Atletica - Sara Fantini vince a Banska Bystrica sopra i 70 Olivieri squillant - Carmassi migliora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha vinto la gara di lancio del martello andata in scena a(Slovacchia). La primatista italiana si è imposta nella tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), spedendo l’attrezzo a 70.80 metri e regolando così l’irlandese Nicola Tuthill (70.32). L’azzurra è rimasta lontana dallo stagionale di 73.67 ottenuto poche settimane fa a Modena, ma è parsa in ottime condizione in vista degli Europei di Roma, ormai distanti soltanto un paio di settimane. Nello stesso contesto, Lindaha concluso al secondo posto sui 400 ostacoli con il tempo di 55.59, dopo aver duellato per la vittoria con la norvegese Amalie Iuel (55.47). Terza piazza per Edoardo Scotti sui 400 metri (46.12) nella gara vinta dal ceco Matej Krsek (45.69). Marco Fassinotti ha terminato al quarto posto nella gara di salto in alto (2.