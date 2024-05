Atletica Paralimpica - Tapia è oro mondiale con pass per Parigi | Felice di un risultato così bello

(Di venerdì 24 maggio 2024) Kobe – Uno straordinario successo per l’Italia dell’ai Mondiali, in svolgimento a Kobe in Giappone. E tutto d’oro il podio di Oney, già argento paralimpico con due terzi posti a cinque cerchi in carriera, nella specialità del lancio del disco. L’Azzurro si prende il titolo iridato ed è il primo del suo cammino in pedana, nel lancio del peso e vola alle Paralimpiadi di2024. Dopo l’argento di Dubai nel 2019,sale sul primo gradino. E fa il secondo podio di sempre. La misura della gloria è quella di 42,76, al primo tentativo. Blindando la medaglia d’oro. L’argento è andato all’iraniano Olad con 42,36, il bronzo all’austriaco Bil Marinkovic con un 37,82. “Dopo il quarto posto nel peso, sapevo di potermela giocare nel disco che è la mia specialità. Avevo grandi speranze e sono davvero contento che il lavoro fatto abbia portato a un

