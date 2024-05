Atletica - Lorenzo Simonelli apre la stagione | super personale tra le barriere? Debutto a Nancy

(Di venerdì 24 maggio 2024)farà il propriostagionale sui 110 ostacoli nella serata di sabato 25 maggio (batteria alle ore 21.10) al Meeting di. Il giovane romano, capace di conquistare la medaglia d’argento sui 60 ostacoli ai recenti Mondiali Indoor (con tanto di record italiano), ha scelto la località francese per fare il proprio esordio all’aperto dopo aver rinunciato al Meeting di Savona una decina di giorni fa. L’azzurro si è così lasciato alle spalle i problemi fisici delle ultime settimane e danzerà tra lecon il chiaro obiettivo di migliorare sensibilmente il propriodi 13.33 siglato nella passata annata agonistica. Il 21enne affronterà grandi big come il giamaicano Omar McLeod (Campione Olimpico a Rio 2016), il francese Wilhem Belocian e lo spagnolo Orlando Ortega. Sempre agareggeranno anche Eloisa Coiro e Simone Barontini sugli 800 metri, Ossama Meslek e Marta Zenoni sui 1500 metri.

