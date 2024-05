Atlas su Netflix è una piccola gemma fantascientifica che non ci aspettavamo

Jennifer Lopez torna su Netflix con un nuovo film d'azione di cui è appena stato rivelato il trailer ufficiale. Dopo il successo di The Mother, Jennifer Lopez continua la sua collaborazione con la piattaforma di streaming con Atlas, un film d'azione attesissimo e ambientato nello spazio. today

La pellicola, a metà tra un buddy movie e un film fantascientifico, debutterà in streaming sulla piattaforma Netflix ha diffuso in streaming il trailer di ATLAS, il nuovo film Netflix con protagonista Jennifer Lopez, in uscita sulla piattaforma il 24 maggio prossimo.

movieplayer