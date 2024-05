Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha come protagonista Jennifer Lopez nei panni di un’analista di dati che deve affrontare le sue paure per salvare l’umanità durante una missione intergalattica quando un robot IA si scatena e minaccia di distruggere il pianeta. Il film inizia quando il mondo è sull’orlo del collasso dopo che il guerriero robot(Simu Liu) ha lanciato un attacco terroristico dell’IA in tutto il mondo con milioni di vittime.è stato sviluppato dalla Shepherd Robotics e cresciuto dall’esperta di IA Val Shepherd (Lana Parrilla) e dalla figlia decennecon l’intenzione di aiutarci a migliorare la vita sulla Terra. Tuttavia, il robot rinnegato ha abbandonato il suo scopo e ora è responsabile dell’annullamento di tutta la programmazione dei bot. Per combattere la minaccia dell’IA, il governo ha formato la Coalizione Internazionale delle Nazioni ed è coinvolto in una guerra totale contro i bot dell’IA.